В оппозиции назвали провокацией требования власти освободить админздания в Киеве

Любые условия власти во время выполнения закона об амнистии – провокация, нацеленная на срыв разрешения кризиса.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба партии "Батькивщина" Александр Турчинов во время совместной пресс-конференции с председателем Политсовета ВО "Батькивщина" и фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Заявления прокурора Киева о том, что Майдан должен выполнить какие-то условия и освободить все улицы и админздания для того, чтобы режим выпустил заложников, которые находятся сегодня под стражей, – провокация", - сказал он.

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Турчинов напомнил, что, проголосовав закон об амнистии, власть "не решила главный вопрос, из-за которого стоит Майдан".

"Вместе с тем то, что по требованию Майдана власть на протяжении последней недели начала активно освобождать из-под стражи заложников, - это позитивный процесс", - добавил он.

По его словам, власть игнорирует содержание закона, "который они сами проголосовали своим же большинством".

"Более того, мы считаем подобные заявления провокацией власти, цель которой сорвать мирное урегулирование кризиса", - резюмировал он.