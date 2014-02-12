Западные области и Киев бойкотируют форум облсоветов в Крыму

16:10, 12 февраля 2014
Политика
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Всеукраинский форум облсоветов начался сегодня в Ливадийском дворце.

Західні області та Київ бойкотують всеукраїнський форум представників обласних рад, що проходить в Криму / ark.gov.ua

Представители Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областных советов и Киевского городского совета отказались принять участие во Всеукраинском форуме областных советов и Верховной Рады АРК. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр крымского парламента.

Форум по инициативе руководителей Луганской, Кировоградской, Харьковской областных советов и Верховного Совета Крыма начался сегодня в Ливадийском дворце (Ялта). 

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По сообщению пресс-службы крымского парламента, на форуме обсуждаются «региональный взгляд» на пути выхода из политического кризиса в Украине, а также роль органов местного самоуправления в конституционном процессе.

По итогам обсуждения планируется принять обращение форума к руководству государства.

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