Донские казаки Луганщины призвали Путина оказать военную поддержку украинцам

Совет атаманов Луганского округа Донских казаков просит президента России Владимира Путина оказать военную поддержку народу Украины в случае усугубления политического кризиса в стране.

Как передает УНИАН, об этом идет речь в заявлении, принятом на Совете Атаманов Луганского округа донских казаков, и распространенном сегодня, 12 февраля.

"Мы, Донские казаки, преданные Вере Православной, Отчизне и Дону, по воле Господней находимся на территории братской России государства - ​​Украина, ситуация в которой на этот момент вызывает ужас", - говорится в сообщении.

"Беспорядки на улицах, бездеятельность милиции и власти по отношению к радикально настроенным молодчикам, которые калечат наших сограждан, сотрудников МВД, разрушают исторические памятники, вносят раздор в общество", - подчеркивается в обращении.

По мнению казаков, "оппозиционные лидеры провоцируют гражданскую войну, заявляя, что обратятся к войскам Организации Североатлантического договора (НАТО) за помощью".

Читайте такжеВ Крыму пророссийские силы мобилизуют казаков

"Обращаемся к вам с просьбой не отдать нас на растерзание западным иродам. А в случае дальнейшего углубления политического кризиса, попыток ввода на территорию Украины войск НАТО, оказать военную поддержку народу Украины", - говорится в сообщении казаков.

Обращение, подписанное атаманом Луганского округа донских казаков Леонидом Рубаном, направлено также атаману ВКО «Всевеликое Войско Донское» Виктору Гончарову, верховному атаману Союза казачьих войск России и зарубежья, депутату Госдумы РФ Виктору Водолацкому.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области создаются добровольные "народные дружины" для "борьбы с провокаторами", в их состав также входят представители донского казачества.