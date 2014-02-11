Митингующие покинут админздания только после освобождения задержанных активистов - Совет ВО “Майдан”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге член Совета ВО “Майдан” Игорь Жданов.

Он отметил: “Основной предпосылкой выполнения закона об освобождении от уголовной ответственности активистов майдана является освобождение всех заложников, и только в этом случае мы будем рассматривать вопрос о его выполнении”.

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Член Совета ВО “Майдан” Виктория Сюмар отметила, что было “горячее обсуждение”, поскольку часть людей готова сидеть в тюрьме ради того, чтобы была победа того дела, за которое они боролись. Сюмар подчеркнула, что от власти зависит, будет ли продолжен диалог, то есть это зависит от того, будут ли освобождены заложники.

На уточняющий вопрос, считают ли они, что освобождение задержанных под домашний арест является выполнением принятого закона, Сюмар ответила: “Главное, чтобы теперь наши активисты не сидели в тюрьме, а следующий шаг после их освобождения под домашний арест - это выполнение данного закона и закрытие всех уголовных дел в отношении их”.

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Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний» об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15 дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистию задержанных активистов без каких-либо условий.

2 февраля закон об амнистии участников акций протеста после освобождения занятых административных зданий вступил в силу.