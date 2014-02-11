Львовянина, потерявшего кисть руки в Доме профсоюзов, отправят за границу - Садовый

Пострадавшего в результате взрыва в киевском Доме профсоюзов Романа Дзвинского планируют перевести на лечение в заграничную клинику. Сейчас он находится в 8-й больнице Львова. Его состояние остается тяжелым, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Садового, обоим парням, пострадавшим от взрыва в Доме профсоюзов в Киеве, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них проходит лечение во Вроцлаве. О возможности лечения и реабилитации второго пострадавшего за рубежом – Дзвинского - сейчас договариваются.

„Назар, младший по возрасту, приехал во Львов в пятницу. Когда он подъезжал ко Львову, мы уже знали диагноз и сразу связались с мэром Вроцлава Рафалом Дуткевичем. Городские власти Вроцлава очень нам помогли. Они сразу согласились взять Назара на лечение. Уже в субботу Назар был во Вроцлаве. Там было проведено первое обследование. Городской голова Вроцлава постоянно со мной на связи. Волнений меньше. Плохо, потому что парень потерял глаз, но уже сегодня есть улучшение зрения на втором глазу. Было много других травм. Он всем обеспечен. Думаю, он во Вроцлаве пройдет хороший курс лечения”, - отметил Садовый.

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Мэр Львова рассказал, что старший парень, Дзвинский, сейчас находится в 8-й больнице во Львове, его состояние сложное.

„Он потерял кисть руки, пальцы на другой руке. Много есть других проблемных моментов. Он получает всю необходимую медицинскую помощь. Также у нас есть договоренности с клиниками за рубежом, чтобы можно было предоставить ему дальнейшее лечение и реабилитацию, а основное – сделать хорошие протезы, чтобы минимизировать большую беду, которая с ним произошла. Когда будут готовы документы и медики дадут добро, можно будет перевезти его на лечение за границу”, - сказал Садовый.

Напомним, 6 февраля в киевском Доме профсоюзов взорвалась коробка, в которой активистам Евромайдана якобы передали лекарства. Пострадали двое львовян – 21-летний Роман Дзвинский и 15-летний Назар Держило.