АП подготовила два варианта указа о роспуске Рады - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Как пишет журналист Мустафа Найем, к такому шагу АП подтолкнула подготовка оппозицией так называемого Конституционного акта, который гипотетически может развалить большинство и позволить осуществлять Конституционный процесс в обход Президента.

Эти проекты отличаются схемами юридического обоснования. В первом юристы Банковой делают ударение на том, что у Виктора Януковича есть безусловное право на объявление досрочных парламентских выборов.

Читайте такжеЯнукович допускает вынесение конституционной реформы на всенародное обсуждениеСтатью 90 Конституции, которая предусматривает, что Президент Украины может досрочно прекратить полномочия парламента, если пленарные заседания не начинаются в течение тридцати дней, они собираются игнорировать, ведь в ней отсутствует слово "только".

Таким образом, в первом варианте указа о роспуске Виктор Янукович будет опираться на статью 77 Конституции Украины, которая позволяет Президенту назначать внеочередные выборы в Верховную Раду.

Другой указ, авторство формулы которого якобы принадлежит заместителю главы АП Андрею Портнову и его подчиненным, будет основан на постановлении Конституционного суда от 8 мая 1997 года.

Это постановление КС касается обращения гражданина Украины Николая Романчука в рамках бракоразводного процесса в 1993 году. Лучанин недовольный решением суда, просил объяснить, почему Президент Украины не отреагировал и не вмешался в судебный процесс, и не защитил его права.

В тексте постановления КС отмечает, что "Президент в случае необходимости может непосредственно вмешиваться к критическую ситуацию с целью устранения любой угрозы для государства и его граждан". Фактически попытку Верховной Рады изменить Конституцию в АП могут назвать именно такой угрозой, запустив механизм роспуска Рады.

Как известно, хотя формально в ПР поддерживают проведение конституционной реформы, реального консенсуса между властью и оппозицией так и не достигли. На заседании Рады в четверг, 6 февраля, руководители парламентских фракций решили не создавать временную комиссию для разработки проекта изменений к Конституции. На этой неделе они должны подготовить этот проект, а Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы его рассмотреть.

В то же время Виктор Янукович во время встреч с представителями Запада в рамках своего визита в Сочи предложил международным организациям присоединиться к проведению конституционной реформы в Украине. Источники же УП утверждают, что за апеллированием к европейским стандартам может стоять попытка затянуть процесс внесения изменений в Конституцию.