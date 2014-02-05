Порошенко призвал Януковича вывести из Киева все спецподразделения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, он направил главе государства соответствующее депутатское обращение.

В документе отмечается, что наличие большого количества спецподразделений в Киеве дестабилизирует социально-политическую ситуацию и вызывает замечания международного сообщества.

Читайте такжеЗакарпатский Беркут вернулся домой - начальник УМВДТакже в обращении говорится о том, что МВД Украины не способно обеспечить достойного и безопасного пребывания бойцов спецподразделений в столице. В частности, средства массовой информации распространяли фото, на которых бойцы спецподразделений спят прямо на полу в государственных учреждениях: Доме правительства и комитетах Верховной Рады.

Учитывая политическую ситуацию в государстве, отсутствие доверия общества к спецподразделениям МВД, Порошенко предлагает обеспечить возвращение бойцов к местам постоянной дислокации.