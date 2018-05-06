Времени на формирование Кабмина практически не осталось

В состоянии «и.о.», согласно законодательству, правительство может находиться не более 60-ти дней. Президент не спешит с подачей в парламент кандидатуры на пост премьера, а в оппозиции заявляют, что пока Верховная Рада не рассмотрит Акт восстановления конституционного строя, другие вопросы обсуждаться не будут.

Пока в кулуарах продолжаются политические торги, экономическая обстановка в стране становится все более угрожающей. Как раз стабилизировать все более ощущающийся в экономике кризис и мог бы новый Кабмин, не дав Украине окончательно провалиться в кризисную яму путем осуществления пакета реформ, которые получат международную поддержку. Как пишут западные СМИ, США уже проводят консультации с Европейским Союзом и другими партнерами о возможной помощи Украине, но – лишь после создания нового технического правительства. Россия, которая уверяет, что выполнит все обещания по поводу выделения финансовой помощи, несмотря на состав будущего Кабмина, ведет себя, как всегда – снова «закрывает» границы для украинской продукции и как бы невзначай напоминает о «газовом» долге, что больше выглядит как очередной «шантаж» при смене интеграционного курса, чем как помощь «славянского брата». Поэтому «спасательный круг» Кремля – под большим вопросом. Таким образом, формирование нового правительства особенно актуально.

Создать новый Кабмин, судя по актуальному политическому дискурсу, можно двумя способами. Согласно первому, если президент не пойдет на сдачу своих позиций, – Янукович просто подаст на утверждение Рады состав правительства на свое усмотрение, со «своим» премьером во главе: ведь в настоящее время Украина президентско-парламентская республика. За решение гаранта, теоретически, может проголосовать фракция Партии регионов и коммунисты. При этом, возможно, оппозиции будут предложены в составе Кабмина несколько должностей, но они вряд ли будут ключевыми. Этим обстоятельством и объясняется пассивность оппозиции в вопросе возможного участия в формировании Кабмина по такому сценарию.

Второй способ – если Янукович согласится на требование оппозиции вернуться к Конституции 2004 года, или хотя бы предложит парламенту сформировать Кабинет министров по правилам этой версии Основного закона. Такой подход предполагает возможность создать в парламенте коалиционное большинство, и уже это большинство делегирует своих представителей в КМ. Правда, в вопросе формирования нового парламентского большинства при реализации подобного сценария мнения аналитиков и самих депутатов разделяются. Одни предполагают, что в Раде уже назрела коалиция нового формата: из числа оппозиции, нефракционных депутатов и части парламентариев-регионалов, не согласных с Банковой. Другие же напоминают о том, как слаженно на днях голосовали ПР и КПУ за президентский вариант закона об амнистии, и говорят, что, если власть и пойдет на подобный сценарий, большинство в Верховной Раде на поверку может оказаться таким же, как и с момента последних парламентских выборов.

Например, по словам нардепа Сергея Мищенко (внефракционный), многие депутаты из фракции Партии регионов, которые ранее в кулуарах заявляли о готовности принимать участие в создании нового большинства совместно с нынешней оппозицией и голосовать за возвращение Конституции 2004 года, сейчас уже не решатся на такой шаг, так как блюдут интересы определенных финансовых групп, участниками или протеже которых являются. «Эти финансовые группы «отозвали» свое желание изменять Конституцию. Вот и все. Поэтому нет 226 подписей под этим вопросом», - говорит Мищенко.

Как еще один вариант можно рассматривать прецедент 2002 года. Тогда на парламентских выборах впервые верх одержала оппозиция – «Наша Украина» во главе с Виктором Ющенко набрала большинство голосов избирателей. Потом в Раде было создано коалиционное большинство, но оно, благодаря перебежчикам из той же «Нашей Украины», трансформировалось в другое, подконтрольное президенту Кучме. Это большинство само предложило в премьеры Януковича, на что, затем, согласился Леонид Данилович и подал в Раду на утверждение его кандидатуру – что и стало, впоследствии, фундаментом будущей президентской карьеры Виктора Федоровича. Сейчас тоже много говорят о перебежчиках – но на сторону оппозиции, из Партии регионов. Сегодня теоретически возможно повторение сценария 2002 года, по которому перебежчики сорвут голосование за коалиционного премьера.

Какие варианты развития ситуации в Украине возможны, в чем особенности каждого из подходов к формированию нового Кабмина и чем чревато промедление с созданием легитимного правительства, УНИАН рассказали ведущие отечественные политологи:

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Те, кто заявляют, что для формирования правительства остается минимум времени, не знают законов – 60 дней имеют право работать члены Кабмина в статусе исполняющих обязанности. Какие две недели? На мой взгляд, в отношении формирования КМУ есть два варианта. Первый – назначение чисто технического премьера, «не засвеченного», не имеющего никакого отношения к Партии регионов, не участвующего в противостоянии сторон конфликта. Второй – сохранение контроля над правительством в руках президента и парламентского большинства. Премьер тогда, по всей видимости, - человек из команды президента, возможно, тот, кто на сегодня не является членом Кабмина. Хотя, многие называют кандидатуру Арбузова. По моему мнению, это – маловероятно.

Сценарий возвращения Конституции 2004 года и затем формирование Кабмина – все равно внутри второго варианта. В данном случае президент должен предложить кандидатуру премьера, которую выдвинуло коалиционное парламентское большинство. Но пока большинство – у президента – это принципиально ситуацию не меняет: большинство подаст ту кандидатуру, которую с депутатами согласует президент – такова конфигурация на сегодня.

Сейчас многие периодически говорят, и их на слове никто не ловит – у меня уже есть большинство! – ну, болтает человек почем зря, ну, нет у него пока большинства. Был какой-то напряженный момент во фракции (Партии регионов, – УНИАН), но, насколько я понимаю, он исчерпан. Поэтому сейчас большинство есть у президента, а лишь когда его не будет – тогда премьером может стать человек от оппозиции. Но пока я не вижу такого варианта. По моему мнению, уже есть намеки на то что, оппозиция готова войти в правительство (сформированное под влиянием президента, - УНИАН), просто еще не все согласовано. Наиболее вероятный вариант формирования Кабмина – нейтральный премьер и правительство специалистов-беспартийных, либо все-таки представитель команды президента. Причем, на это может согласиться оппозиция – как на меньшее зло: дескать, пусть они (власть и нейтральные участники возможного состава КМ, - УНИАН) несут ответственность до выборов, а там мы разберемся. В любом случае до возможных выборов (внеочередных – как парламентских, так и президентских, которые возможны уже нынешней осенью, – УНИАН), правительство будет временным.

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии «Киево-Могилянской академии»:

Ключ к пониманию данного вопроса заключается не в составе правительства, а в том, какие полномочия оно будет иметь. То есть, если мы подразумеваем сохранение конституционного дизайна, который есть сейчас, то даже вхождение оппозиционеров в состав Кабмина не изменит того факта, что правительство является полностью подконтрольным Януковичу. Согласно нынешней конституционной модели, парламент утверждает лишь премьер-министра и не может влиять на назначение даже министров. То есть, дальнейшие решения принимаются лишь президентом и главой Кабмина. Даже если представить, что оппозиция будет иметь значимые должности в правительстве, то президент может в любой момент уволить любого его члена – как премьера, так и вице-премьеров – без каких-либо объяснений. К тому же, оппозиционных министров в правительстве обставят заместителями, которых будет назначать Янукович, и они могут иметь реальные рычаги влияния. Поэтому сейчас нужно говорить о том, чтобы правительство имело полномочия соответственно Конституции 2004 года. Тогда это будет Кабинет министров, опирающийся на парламентское большинство и ему подконтрольный. Тогда правительство будет эффективным.

Возвращение к Конституции 2004 года – самый простой и самый безболезненный выход из создавшегося кризиса, путь компромисса. Причем это создало бы условия для Януковича продолжать находиться в должности президента – с определенными ограничениями полномочий. Более того, данный вариант объективно рационально выгоден и большому бизнесу, и большей части депутатов от Партии регионов, которые из «винтиков» превращаются в реальных участников процесса – они будут иметь влияние на деятельность правительства. Но у Януковича нет желания уступать. Поэтому вопрос заключается в том, что возьмет верх в критической ситуации, в которой оказалась Украина, – понимание того, что этот вариант является путем спасения тех же регионалов, или страх. Напомню, когда в парламенте голосовали за закон о так называемой амнистии, победил именно страх. Но я всегда полагаюсь на здравый смысл. Ведь так как от продолжительного кризиса проигрывают все наши основные бизнес-группы – сокращается их капитализация – их представителям есть над чем подумать…

Андрей Ермолаев, экс-директор Национального института стратегических исследований:

Когда решится вопрос формирования правительства – этот вопрос нужно задавать депутатам. По моему мнению, когда у человека есть воля и понимание, то он решает проблему. А когда он не знает, что делать или не хочет чего-то делать, – он ничего и не делает.

Нам нужен Кабмин, который сейчас разрешит ситуацию и получит новые полномочия? Нужен. Парламент не желает об этом договариваться? Не желает. Значит, нового Кабмина пока не будет.

На сегодня одни хотят сохранить власть и назначить своего премьера, а другие – даже не знают, чего хотят. А вот что нужно обществу – так это Кабинет министров, который был бы удален от этой драки (текущего противостояния политсил, - УНИАН), в котором будут представлены все политические силы, где, желательно, не было бы ни одного политического лидера или фигуры-раздражителя для общества. Нужен Кабмин, который бы решил в период предвыборного года ряд самых острых проблем, и начал бы с антикризисного пакета: самоуправление, правоохранительная сфера, мониторинг бюджета, новая антикоррупционная программа, возобновление переговоров с Евросоюзом об ассоциации. В общем, всем тем, что станет сигналом – власть действительно занялась разруливанием накопившихся проблем. Это то, что нужно обществу.

Когда депутаты пойдут на такой шаг? Боюсь, что времени у них уже нет. Символически – две недели (имеется в виду две недели перемирия между радикально настроенными митингующими и силовиками на Грушевского, которое продлится до момента прекращения действия (или вступления в силу и практического применения) закона об амнистии участников протестных акций - УНИАН). Либо мы разрешим конфликт, либо он возобновляется с новым накалом и в него втягиваются новые социальные силы. Кстати, и восточный регион, – так как там накопились не столько демократические и национальные, сколько сугубо социальные проблемы. А этого не понимают представители власти. Огромное количество людей подняли, возили на митинги «в поддержку курса», а ситуация в стране становится все хуже. То есть, эти люди (свозимые властью на митинги в ее поддержку, – УНИАН) увидят, что они являются лишь инструментом в большой игре, а их проблемы не решаются, и... Я очень хочу, чтобы решение было найдено.

Александр Палий, кандидат политических наук:

В отношении формирования Кабмина есть несколько вариантов. Первый – лобовой: когда власть продавит своего кандидата на должность премьера (к примеру, Клюева, Арбузова), создаст свое правительство с минимальными декоративными уступками в виде увольнения самых одиозных министров (к примеру, Захарченко). Это будет означать, что все разговоры о евроинтеграции останутся разговорами и только, это – вариант на эскалацию и силовое подавление протестов.

Поэтому, гораздо логичней создать некое нейтральное правительство и вести одновременно переговоры и с Россией, и с Евросоюзом. Возможность такого компромисса сохраняется, и это – единственное верное решение для власти. И первым шагом депутатов (от Партии регионов, – УНИАН) должно быть голосование за возвращение Конституции 2004 года, затем нужно приступать к формированию Кабмина, который будет не пешкой, а отдельным значимым субъектом.Но я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы пойти таким путем. Власть сейчас заинтересована в более широком диалоге с обществом, в первую очередь, депутаты, которые должны будут за этот вариант голосовать, причем с учетом экономической ситуации. По сути, без внешней поддержки у режима остался месяц, а потом – либо обвальная девальвация гривны (комментарий был дан накануне 5 февраля, когда национальная валюта рухнула на межбанке до отметки 9,4 грн/доллар, - УНИАН), либо неплатежи по обязательствам (на днях появилась информация о новом пике задолженностей НАК «Нафтогаз Украины», которые нечем погашать, - УНИАН). А, скорее, и то, и другое. Российский кредит уже не способен полностью нивелировать проблему. Если даже Россия выделит оставшиеся обещанные деньги одномоментно, все равно экономическую ситуацию это не урегулирует.

Под реформы, которые должно будет осуществить новое правительство, Запад обещает помощь, причем, по объему большую, чем Россия. Возглавить переходный Кабмин, с учетом возможных внеочередных выборов – за которыми последует вновь формирование правительства – желающие имеются, люди, которые хотят попробовать себя в роли Бальцеровича (польский экономист и политик, организатор и идейный вдохновитель экономических реформ – ускоренного перехода страны с плановой экономики на рыночную – УНИАН), хотят осуществить важные реформы как инвестицию в будущий рейтинг.

Думаю, депутатам от оппозиции сейчас нужно выйти и заявить: мы берем в будущее всех, независимо от того, из какого ты лагеря, всех, кто готов взять на себя ответственность за страну. То есть, провластные депутаты в этом случае уже не будут играть роль запуганного «балласта Януковича», а смогут войти в будущее как достойные люди. А то получается, что те, кто стоят на майданах, ничего не боятся, а депутаты, которые имеют огромные состояния, охрану, защищающие их неприкосновенность мандаты и прочее, – боятся. А это – важный вопрос. Власть не должна выглядеть жалко, иначе она не сможет принять важное решение и потеряет моральное право быть властью.

Нана Черная