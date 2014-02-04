В Кировограде суд оставил под стражей одного из активистов Майдана

Как сообщили УНИАН в информационном центре кировоградского Евромайдана, сегодня состоялось слушание Апелляционного суда по делу бизнесмена Онула, который попал за решетку после митинга 26 января в Кировограде.

Читайте такжеСуд изменил меру пресечения днепропетровским евромайдановцамСуд не принял к сведению показания свидетелей защиты, а выслушал четырех свидетелей со стороны обвинения и постановил оставить в силе решение суда предыдущей инстанции. Николай Онул отбывает 15 суток ареста за неповиновение стражам порядка.

3 февраля Апелляционный суд Кировоградской области рассмотрел апелляционную жалобу защитника Виталия Егорова, который подозревался в совершении хулиганских действий группой лиц и призывах к штурму Кировоградской ОГА. Сам Егоров утверждает, что прибыл на митинг, чтобы проконтролировать футбольных фанатов.

Защитник Егорова Наталия Сюр сообщила, что суд предыдущей инстанции принял, по ее мнению, ошибочное решение. Также адвокат подтвердила, что есть письмо от директора ФК "Звезда" Сергея Ольшевского о том, что тот действительно обращался к Егорову с просьбой проконтролировать фанатов.

Читайте такжеВ Черкасской области суд оставил под домашним арестом трех задержанных за штурм ОГА Изучив материалы дела, коллегия судей приняла решение удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме и освободить Егорова из зала суда под личное обязательство.

Как сообщал УНИАН, 28 января кировоградские организации партии «УДАР» и ВО «Свобода» заявили о массовых задержаниях своих членов и активистов Майдана.