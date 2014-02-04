США надеются, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации при Януковиче

Об этом посол заявил в интервью газете "День".

"Я уверен, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС. И мы надеемся, что это произойдет при Президенте Януковиче. А если нет, то я уверен, что это произойдет при его преемнике. Я думаю, является очевидным, что миллионы украинцев высказывают такую надежду", - отметил он.

Он также подчеркнул, что "демократическая Украина открытая для Европы, с крепкой экономикой, с хорошей жизнью для своих граждан, будет полезной и для России".

"Я не хочу выглядеть наивным. И признаю: было давление, которое оказывалось Россией относительно выбора украинцев. Я неоднократно подчеркивал, что нет никаких логических причин применения РФ торговых эмбарго и других элементов экономической агрессии в отношении Украины, кроме как для политического и дипломатического давления относительно ее интеграционного выбора", - отметил он.

"Россия и Украина являются членами ВТО. У них есть определенные обязанности, которых они, как члены этой организации, должны придерживаться. В России также есть обязательства как члена ОБСЕ и Хельсинкского акта", - добавил он.