СМИ: Квартиру одного из организаторов Автомайдана собираются обыскать

Суд выдал ордер на обыск квартиры одного из организаторов Автомайдана Алексея Гриценко.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Документ на обыск квартиры по адресу Щербакова, 51, выданный Шевченковским судом Киева.

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Разрешение на обыск датировано 31 января, но ордер еще не предъявлен.

Как известно, Гриценко-младший объявлен в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков (статья 294 ч. 2 Уголовного кодекса).

Суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.