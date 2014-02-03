В ВР есть голоса для возвращения Конституции 2004 года - депутат

В парламенте есть большинство, которое проголосует за возвращение Конституции 2004 года и сформирует коалиционное правительство, способное вывести Украину из экономического кризиса и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом в эфире TVi заявил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Жвания напомнил, что профильный комитет с участием ведущих конституционалистов подготовил Акт о возобновлении легитимности конституционного правопорядка в Украине, принятие которого позволит вернуться к Основному Закону образца 2004 года. Он подчеркнул, что голоса в парламенте для этого есть. «Неизбежность этого шага понимает оппозиция и те депутаты, которые вышли из фракции Партии регионов или готовы выйти», – сказал Жвания.

При этом он добавил, что остается открытым вопрос, поставит ли председатель ВР Владимир Рыбак Акт на голосование. «Если Владимир Рыбак не поймет, что он спикер всей Верховной Рады, а не лично Президента, тогда не исключаю, что придется ставить вопрос о смене председателя парламента», – заявил депутат, добавив, что Акт должен быть проголосован на этой неделе.

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Также Жвания подчеркнул, что вопрос о создании ВСК для внесения изменений в Конституцию – путь в никуда. «Это просто затягивание времени», – сказал он.

«После возвращения Конституции 2004 года, парламент должен сформировать новое коалиционное правительство, которое сможет вывести страну из экономического кризиса, провести качественные переговоры как с ЕС, так и с РФ, минимизировать все риски и подготовить подписание Соглашения об ассоциации», – подытожил Жвания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, лидер фракции “Родина” Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция подготовила конституционный акт о возвращении к Конституции 2004 года.

Яценюк отметил, что в Украине “продолжается эскалация напряжения”, и парламент не может работать в привычном режиме. Единственным путем к стабилизации ситуации, по его убеждению, является «возобновление конституционного правопорядка в Украине и возвращение к редакции Конституции 2004 года».

«Именно поэтому мы настаиваем на том, что в Украине должны быть отменены диктаторские полномочия действующего Президента, в Украине должна быть возобновлена украинская Конституция, баланс власти, по которому именно Верховная Рада Украина формирует Кабинет министров Украины, правительство подотчетно и ответственно перед избранным народом Украины органом, а именно - украинским парламентом», - сказал Яценюк.

В то же время, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что сегодня невозможно юридическим путем вернуться к Конституции 2004 года.

По его словам, это невозможно сделать с помощью акта, который якобы планируется проголосовать в парламенте. Он отметил, что сначала нужно видеть данный акт. Ефремов заявляет, что по его информации, на сегодняшний день нет голосов для поддержки акта, которым предусмотрено возвращение к Конституции 2004 года. «По информации, которая у меня есть, они собирают списки, и последний, кто поставил в этом списке подпись, он был 191», - отметил Ефремов.