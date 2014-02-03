Возвращение к Конституции 2004 года начнут обсуждать во вторник - Яценюк

Яценюк подчеркнул, что украинцы восстали ”в первую очередь, из-за несправедливости и произвола властей”: ”Беспредел властей - это монополия власти. В 2010 году Конституционный суд без воли народа, без решения Верховной Рады, без решения референдума просто дал Президенту полномочия, на которые он не избирался”.

”Во вторник мы хотим начать процесс реальных конституционных изменений”, - отметил он.

Яценюк сообщил, что оппозиция будет ставить вопрос о возвращении к Конституции 2004 года, которая предусматривает ”ликвидацию должности диктатора и возвращение к президентской должности, предоставление полномочий парламенту формировать правительство, восстановление независимости судебной ветви власти, восстановление влияния парламента на Генерального прокурора и министра МВД”.

Яценюк подчеркнул, что одним из механизмов возврата к Конституции 2004 года является голосование одного конституционного акта в стенах Верховной Рады: ”Кстати, это будет акт во исполнение решения Конституционного суда 2010 года. Считаем, что нам нужно определить, что действительно были нарушения при принятии Конституции 2004 года. Мы ликвидируем эти нарушения через полную конституционную процедуру через 7-8 месяцев. Но сейчас страна должна жить по Конституции парламентско-президентской республики”.

Если будет принято решение дальше менять Конституцию, будет создана конституционная комиссия, добавил он: ”Мы обратимся к украинцам - какой должна быть Конституция. Но на сегодняшний день в стране должна действовать Конституция 2004 года”.

Он отметил, что сегодня в Украине нет правительства как легитимного органа: ”Что касается Президента Украины - то, что происходит сегодня в Украине, делегитимизировало должность Президента Украины, и как такого непосредственного влияния на ситуацию в стране у него также нет. Остался единственный орган, который имеет непосредственно полномочия украинского народа, - Верховная Рада”.

”Верховная Рада способна сделать многое в том случае, если в первую очередь народные избранники от Партии регионов и внефракционные перестанут бояться”, - подчеркнул Яценюк.

”Партия регионов должна понять, что страна против монополии власти. И они также стали заложниками этой монополии”, - подчеркнул он и обратился к нардепам от ПР: ”Не бойтесь режима Януковича. Бойтесь только одного - народного гнева и того, что ваше сегодняшнее пребывание в рядах Партии регионов, ваш страх перед режимом и нежелание работать на украинцев - в первую очередь, для вас лично очень позорно закончится”.

Яценюк также подчеркнул, что первая задача - это стабилизация ситуации в стране: ”Мы как оппозиция сделали все, чтобы этот травматический период, сейчас в Украине шел исключительно мирным путем. И мы призываем всех, в первую очередь, военных, милицию, правоохранителей, суды, прокуратуру: знайте, что за каждое действие нужно нести ответственность, и поэтому не выполняйте преступных приказов. Ни в коем случае армия не может быть задействована в этом противостоянии, потому что это уже военные преступления, и за это уже дают очень большой срок заключения ”.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание ВР состоится 4 февраля.