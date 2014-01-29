В Кременчуге четверых активистов "Майдана" посадили под домашний арест

В Кременчуге Полтавской области четверых активистов ВО «Майдан», обвиняемых в попытке захвата мэрии, суд отправил под домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, 28 января вечером Автозаводской райсуд Кременчуга избрал меру пресечения для общественных активистов, представителей городской организации ВО «Майдан» Владимира Пилипенко, Сергея Полюховича, Игоря Чадюка, Леонида Харченко, подозреваемых в попытке захвата 26 января мэрии (ст. 341 Уголовного кодекса Украины). В ходе заседания всем четверым определили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с ношением электронного средства контроля.

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Активисты считают, что дела против них сфабрикованы. «Никакого захвата не было. А что касается разбитых дверей, то у следствия нет доказательств участия в этом», - заявил Пилипенко.

Как сообщал УНИАН, 26 января активисты пытались войти в мэрию Кременчуга и установить там пост контроля Народной рады. Люди пошли на штурм, в результате чего была сломана дверь в здании. Мэр Кременчуга Олег Бабаев сообщил, что заявление о захвате здания в милицию он не писал. Однако милиция открыла уголовные производства.