Мужчина, которого вчера нашли повешенным на Майдане, совершил самоубийство - милиция

Причиной смерти мужчины, которого вчера нашли повешенным на каркасе елки на столичном Майдане Независимости, было самоубийство. Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции со ссылкой на заключения судмедэкспертов.

Как сообщал УНИАН, в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве сообщили, что 27 января на Майдане Независимости повесился человек.

«Сегодня, 27 января, около 11.00 по спецлинии «102 »поступило сообщение, что в Доме профсоюзов повесился человек. Впоследствии выяснилось, что труп мужчины обнаружен на каркасе елки с внутренней стороны», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ КГГА подтвердили смерть раненого на Грушевского 45-летнего жителя Львовщины

На месте была установлена личность покойника, им оказался 55-летний житель Волынской области.

По предварительным данным, на теле мужчины не было обнаружено никаких видимых следов телесных повреждений.