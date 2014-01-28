Мужчина, которого вчера нашли повешенным на Майдане, совершил самоубийство - милиция
Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти мужчины, которого нашли повешенным на каркасе елки на столичном Майдане, было самоубийство.
Причиной смерти мужчины, которого вчера нашли повешенным на каркасе елки на столичном Майдане Независимости, было самоубийство. Об этом УНИАН сообщили в столичном Главке милиции со ссылкой на заключения судмедэкспертов.
Как сообщал УНИАН, в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве сообщили, что 27 января на Майдане Независимости повесился человек.
«Сегодня, 27 января, около 11.00 по спецлинии «102 »поступило сообщение, что в Доме профсоюзов повесился человек. Впоследствии выяснилось, что труп мужчины обнаружен на каркасе елки с внутренней стороны», - говорится в сообщении.
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На месте была установлена личность покойника, им оказался 55-летний житель Волынской области.
По предварительным данным, на теле мужчины не было обнаружено никаких видимых следов телесных повреждений.