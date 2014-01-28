СМИ: Кабмин хочет ввести плату за въезд в Украину для граждан ЕС, США и Канады

В Кабинете министров планируют принять постановление, изменяющее порядок пересечения границы иностранцами, пользующимися правом безвизового въезда.

По информации"КоммерсантЪ", ужесточение режима будет иметь отношение лишь к гражданам США, Канады и стран—членов ЕС. Остальных государств, договорившихся с Киевом о безвизовом режиме в 2005 году и позже, новые нормы не коснутся. Причина такой выборочности политическая — названные страны оказывают давление на Киев в связи с последними антидемократическими процессами, напомнил источник "Ъ".

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"Чтобы не нарушать соглашение об упрощении оформления виз, решено взимать не визовый сбор, а плату за внесение персональных данных в некий реестр при пересечении границы",— рассказал "Ъ" один из источников в правительстве. По его словам, проект документа уже готов, он обсуждался на минувшем заседании правительства 22 января, но был отправлен на доработку.

По информации "Ъ", в Госпогранслужбе выступили против такой инициативы. В то же время в МИДе ее поддержали, представив ряд поправок к той версии документа, которую отстаивает Минюст. Министр иностранных дел Леонид Кожара на заседании Кабмина отсутствовал, поскольку проводил экстренную встречу с послом США, объявившим о введении визовых санкции в отношении ряда украинских чиновников. Первый заместитель главы МИДа Руслан Демченко сообщил членам Кабмина, что такая практика существует в США, уверяет источник "Ъ".

Размер сбора за пересечение границы, предложенного Кабмину, "Ъ" выяснить не удалось, но взиматься он будет при каждом пересечении границы. Получение многократной визы не позволит удешевить поездки — стоимость краткосрочной многократной украинской визы составляет 200 евро. В 2012 году Украину посетили более 4,5 млн граждан ЕС, США и Канады, в 2013 году число иностранных туристов выросло незначительно, заверили "Ъ" в Госстате и Госпогранслужбе.