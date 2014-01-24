Сегодня Янукович встретится с руководителями церквей и религиозных организаций

13:49, 24 января 2014
Политика
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Сегодня Янукович встретится с руководителями церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Президента. 

Учасники зустрічі Президента України Віктора Януковича з керівниками церков і релігійних організацій у Києві, в середу, 17 жовтня 2012 р

Сегодня в 15.00 Президент Янукович проведет встречу с руководителями церквей и религиозных организаций.

Напомним, 22 января Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отказался от ордена "За заслуги" I степени, которым наградил его Президент Виктор Янукович.

УПЦ и УПЦ (МП) призывали к ответственности за будущее Украины каждого гражданина. 

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