Сегодня Янукович встретится с руководителями церквей и религиозных организаций
13:49, 24 января 2014Политика
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Сегодня Янукович встретится с руководителями церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Учасники встречи Президента Виктора Януковича с руководителями церквей и религиозных организаций в Киеве 17 жовтня 2012 р
Сегодня в 15.00 Президент Янукович проведет встречу с руководителями церквей и религиозных организаций.
Напомним, 22 января Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отказался от ордена "За заслуги" I степени, которым наградил его Президент Виктор Янукович.
УПЦ и УПЦ (МП) призывали к ответственности за будущее Украины каждого гражданина.
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