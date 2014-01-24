Сегодня Янукович встретится с руководителями церквей и религиозных организаций

Сегодня в 15.00 Президент Янукович проведет встречу с руководителями церквей и религиозных организаций.

Напомним, 22 января Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отказался от ордена "За заслуги" I степени, которым наградил его Президент Виктор Янукович.

УПЦ и УПЦ (МП) призывали к ответственности за будущее Украины каждого гражданина.