Патриарх Филарет отказался от ордена "За заслуги"

Как говорится в заявлении патриарха, размещенном на сайте УПЦ КП, «из официального сообщения на сайте Президента Украины стало известно об указе главы государства о награждении меня орденом «За заслуги» I степени. Также на сегодняшнем заседании Священный Синод Киевского Патриархата вынес решение о награждении меня орденом Святого апостола Иоанна Богослова - в связи с моим 85-летием».

Читайте такжеЭскалация насилия в Киеве выгодна внешним силам - Филарет«В условиях, которые сегодня сложились в Украине, когда погибли люди, а в центре Киева продолжается жестокое противостояние, я прошу не вручать мне наград. Это мое решение также поддержали члены Священного Синода и другие архиереи, собравшиеся сегодня в Киеве. Разделяя с украинским народом боль и скорбь, Церковь молится за мир и прекращение междоусобицы и призывает к молитве всех верующих. Также мы молимся за души погибших, за облегчение страданий и исцеления пострадавших. Я благословляю духовенство Киевского Патриархата совершать молитвы там, где этого просят люди, способствовать усмирению вражды», - заявил патриарх Филарет и добавил: «Верю в милость Господню в Украине».

Как сообщал УНИАН, Янукович наградил государственными наградами по случаю Дня Соборности и Свободы Украины несколько человек. В частности, орденом "За заслуги" I степени награждены предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Галина Герега, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Среди награжденных орденами "За заслуги" II степени - актер театра и кино Василий Лановой, заместитель министра внутренних дел - руководитель аппарата МВД Сергей Лекарь.

Орден «За заслуги» III степени среди других получили член Центральной избирательной комиссии Тамара Астахова, заместитель министра обороны Артуро Бабенко.