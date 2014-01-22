В Давосе почтили погибших в Киеве
18:28, 22 января 2014Политика
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе почтили минутой молчания память погибших в столкновениях в Украине
Давосский форум почтил погибших в Украине
Об этом пишут в Твиттере сразу несколько политиков и общественных деятелей, которые сейчас находятся в Давосе.
19 января в Киеве начались столкновения митингующих с силами правопорядка. Трое участников акции погибли, двое из них были застрелены.
Столкновения продолжаются.
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