В Давосе почтили погибших в Киеве

Об этом пишут в Твиттере сразу несколько политиков и общественных деятелей, которые сейчас находятся в Давосе.

19 января в Киеве начались столкновения митингующих с силами правопорядка. Трое участников акции погибли, двое из них были застрелены.

Столкновения продолжаются.