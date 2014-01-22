Милиция на Грушевского отступила
15:13, 22 января 2014Политика
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Милиция отошла к месту, на котором фактически проходило противостояние с митингующими у сгоревших автобусов, перегораживающих улицу Грушевского
Участники беспорядков поджигают шины / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент продолжают гореть костры из резиновых шин, которые разложили митингующие. По улице стелется густой темный дым. Митингующие пользуясь такой дымовой завесой пытаются пройти поближе к милицейским кордонам.
Милиция в свою очередь продолжает вести стрельбу резиновыми пулями и бросает свето-шумовые гранаты.
На площади находится более 5 тысяч митингующих, люди продолжают подходить и их количество постоянно растет.
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