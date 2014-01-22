Кабмин разрешил милиции использовать больше спецсредств

Об этом говорится в принятом 22 января распоряжениях №13 и № 14, сообщает Украинская правда.

Теперь правоохранителям для "охраны общественного порядка" можно использовать также аэрозольные гранаты "Дрейф-2", светозвуковые "Пламя-М", "Факел-С" и "Заря-2", а также ручные дымовые гранаты "Сирень-3".

Кроме этого в распоряжении № 13 определен порядок применения водометов "для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства независимо от их принадлежности, защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни, здоровью, жилью или имуществу".