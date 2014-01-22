Начались переговоры Януковича с оппозицией

В Администрации Президента началась встреча с Яценюком, Кличко и Тягнибоком.

Об этом сообщает пресс-служба Януковича. "Проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций. Во встрече принимают участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель рабочей группы Андрей Клюев, Советник Президента Украины Андрей Портнов, Министр юстиции Елена Лукаш, руководитель фракции Политической партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель фракции «ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок", - говорится в сообщении.

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