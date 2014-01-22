СБУ запретила въезд в Украину гражданину США и гражданину Польши
10:30, 22 января 2014Политика
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Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину одному гражданину США и одному гражданину Польши.
СБУ запретила въезд двум лицам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий во время своего выступления на встрече с послами стран ЕС, США и Канады.
В частности, гражданину США Фермару Стюарду Чарльзу запрещен въезд в связи с тем, что он демонстрировал в центре Киева документальный фильм «Майдан: народ требует свержения режима».
Польскому политику и общественному деятелю Збигневу Буеку запрещен въезд в связи с участием в протестных акциях в Харькове.
Тоцкий также обратился к послам с просьбой предупредить своих граждан об ответственности за участие в акциях протеста.
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