СБУ запретила въезд в Украину гражданину США и гражданину Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий во время своего выступления на встрече с послами стран ЕС, США и Канады.

В частности, гражданину США Фермару Стюарду Чарльзу запрещен въезд в связи с тем, что он демонстрировал в центре Киева документальный фильм «Майдан: народ требует свержения режима».

Польскому политику и общественному деятелю Збигневу Буеку запрещен въезд в связи с участием в протестных акциях в Харькове.

Тоцкий также обратился к послам с просьбой предупредить своих граждан об ответственности за участие в акциях протеста.