Азаров поблагодарил правоохранителей

Об этом он написал на странице в Facebook вчера вечером.

«Я очень благодарен сотрудникам правоохранительных органов, которые сейчас проявляют выдержку. Ведь сейчас в больницах более 100 представителей правоохранительных органов. Сотрясения мозга, колото-режущие раны, сильные ожоги. Разве общество такая ситуация не беспокоит? «Градус» протестов, даже мирных, нужно умерить, а агрессия вообще должна быть исключена», - отметил премьер.

Азаров подчеркнул, что основная задача Президента и правительства в нынешней ситуации – не допустить эскалации силового противостояния.

Кроме того, он добавил, что власть разделяет «конституционное право наших людей на мирные протесты, демонстрации, любые формы мирного протеста, предусмотренные Конституцией». «Но, согласитесь, трудно отнести происходящее к мирным протестам, когда в правоохранителей швыряют коктейли Молотова. Кадры, когда люди в милицейской форме были облиты горючей смесью, получили тяжелейшие ожоги, думаю, шокировали многих. Когда бросают камни в милицию, когда применяют силу, поджигают магазины, поджигают кассы», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 19 января в центре Киева на улице Грушевского начались столкновения участников акции протеста и правоохранительных органов. Пострадали более 100 человек, среди них - журналисты. Сообщается также о двух погибших.