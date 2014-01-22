В Доме профсоюзов допросили еще одну группу из 40 "титушек"

В Доме профсоюзов в сопровождении автомайдановцев и членов отрядов самообороны привезли около 40 титушек, которых захватили у памятника Родина-мать.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Большинство из этих титушек - молодые ребята. Говорят, что с Полтавской и Кировоградской областей.

Также захвачен старший среди них. Все мужчины говорят, что являются членами общественной организации "За порядок".

Активисты Майдана выстроили титушек на сцене и заставляют петь Гимн Украины. После этого каждого из мужчин допрашивают на камеру: спрашивают имена, фамилии, почему они приехали в Киев. Большинство отвечают, что их привезли.

Не исключено, что ребят также заставят записать обращение к Президенту Украины. По крайней мере, об этом говорится в разговорах майдановцев. Обещают ребят не бить, провести беседы и отпустить домой.