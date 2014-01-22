В Доме профсоюзов допросили еще одну группу из 40 "титушек"
08:33, 22 января 2014Политика
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"Титушек" заставляли петь Гимн и скандировать "Вибачте".
"Титушки" в Доме профсоюзов / Gazeta.ua
В Доме профсоюзов в сопровождении автомайдановцев и членов отрядов самообороны привезли около 40 титушек, которых захватили у памятника Родина-мать.
Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.
Большинство из этих титушек - молодые ребята. Говорят, что с Полтавской и Кировоградской областей.
Также захвачен старший среди них. Все мужчины говорят, что являются членами общественной организации "За порядок".
Активисты Майдана выстроили титушек на сцене и заставляют петь Гимн Украины. После этого каждого из мужчин допрашивают на камеру: спрашивают имена, фамилии, почему они приехали в Киев. Большинство отвечают, что их привезли.
Не исключено, что ребят также заставят записать обращение к Президенту Украины. По крайней мере, об этом говорится в разговорах майдановцев. Обещают ребят не бить, провести беседы и отпустить домой.
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