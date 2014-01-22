Избитый Игорь Луценко переживает за своего товарища по несчастью

Об этом он сказал в больнице Борис.

Луценко назвал на Луценко назвал не все свои травмы.

Несмотря на собственное состояние, активист больше переживает за похищенного вместе с ним Юрия Вербицкого, состояние которого может быть намного хуже.

По словам Луценко, с Вербицким вели себя жестче, потому что "он львовянин, бандеровец". По его мнению, после избиения активиста могли отправить в одного из райотделов милиции.

Напомним, вчера ночью Игоря Луценко похитили неизвестные.У вторник вечером Луценко вышел на связь. Объяснил, что его 12 часов допрашивали неизвестные, после чего выбросили в лесу. Судьба еще одного человека, которого похитили вместе с ним, остается неизвестной.