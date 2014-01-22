Лукашенко считает кошмаром и катастрофой политический кризис в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил 21 января на встрече с руководителями белорусских СМИ.

«То, что происходит в Украине, это кошмар, это катастрофа. Это не мое дело, там и без меня разберутся, попросят меня, я скажу «да» или «нет», помогу или нет», - сказал Президент Беларуси.

При этом Лукашенко высказал надежду, что конфликт в Украине разрешится и не окажет негативного влияния на деятельность СНГ, где Украина председательствует в 2014 году.

«Будем надеяться, что все будет нормально с точки зрения председательства в СНГ, никто не будет переносить саммит СНГ, наоборот, я уверен, Янукович будет стремиться, чтобы этот саммит прошел у них, а мы, и Россия и другие, будем таким образом поддерживать Украину и стабильность в ней, и нынешнего президента, потому что это главный представитель власти. В остальном они должны разобраться сами. Слишком много амбиций у отдельных политиков», - подчеркнул Лукашенко.

По мнению Лукашенко, влияние на ситуацию в Украине оказывают внешние силы.

«Я боюсь, чтобы Украина окончательно и публично не стала ареной разборок между Западом и Востоком»,- отметил Лукашенко.

Справка УНИАН. Сегодня в новом Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси с руководителями крупнейших белорусских средств массовой информации.