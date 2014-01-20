Коменданты объявили максимальную мобилизацию добровольцев самообороны Майдана
Коменданты объявили максимальную мобилизацию добровольцев Самообороны Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комендант Майдана, руководитель Самообороны, народный депутат Андрей Парубий во время брифинга в Штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов.
“Объявляю максимальную мобилизацию наших добровольцев Самообороны Майдана - всех тех, кто были в Самообороне и которые сейчас находятся в местах дислокации в областях”, - сказал Парубий.
Он призвал их срочно ехать в Киев “для того, чтобы увеличить число людей, которые сегодня есть в Самообороне Майдана”, и защитить участников акции протеста на Майдане Незалежности.
“Это связано с тем, что вчерашние события в Киеве показали, что власть готова перейти любую черту... Расстрел людей на улицах Киева, полив людей водой при температуре минус 10 градусов показали, что эта власть не остановится ни перед чем”, - подчеркнул Парубий.
19 января на улице Грушевского в Киеве начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранительных органов пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения длятся и сейчас.
Милиция открыла уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Задержано более 20 человек.
В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что к столичным медикам обратились 103 участника акции протеста, пострадавшие на улице Грушевского. Из них 42 госпитализировано.
Также, по данным МВД, пострадали около 100 работников органов внутренних дел, 61 из них госпитализирован.