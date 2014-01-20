Коменданты объявили максимальную мобилизацию добровольцев Самообороны Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комендант Майдана, руководитель Самообороны, народный депутат Андрей Парубий во время брифинга в Штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов.

“Объявляю максимальную мобилизацию наших добровольцев Самообороны Майдана - всех тех, кто были в Самообороне и которые сейчас находятся в местах дислокации в областях”, - сказал Парубий.

Он призвал их срочно ехать в Киев “для того, чтобы увеличить число людей, которые сегодня есть в Самообороне Майдана”, и защитить участников акции протеста на Майдане Незалежности.

“Это связано с тем, что вчерашние события в Киеве показали, что власть готова перейти любую черту... Расстрел людей на улицах Киева, полив людей водой при температуре минус 10 градусов показали, что эта власть не остановится ни перед чем”, - подчеркнул Парубий.

19 января на улице Грушевского в Киеве начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранительных органов пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения длятся и сейчас.

Милиция открыла уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Задержано более 20 человек.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что к столичным медикам обратились 103 участника акции протеста, пострадавшие на улице Грушевского. Из них 42 госпитализировано.

Также, по данным МВД, пострадали около 100 работников органов внутренних дел, 61 из них госпитализирован.