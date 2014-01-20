На Грушевского подходят новые отряды спецназовцев
14:30, 20 января 2014Политика
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К месту противостояния митингующих и милиции на улице Грушевского в центре Киева подходят новые отряды спецназовцев.
Стрелки спецподразделения милиции "Беркут" держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители спускаются по улице Институтской.
Часть из них располагается непосредственно возле места столкновений, другие отправились в сторону стадиона “Динамо” имени Валерия Лобановского. Пока что особых действий они не предпринимают. Конечная цель прибытия дополнительных сил милиции неизвестна.
Стычки между митингующими и спецназовцами продолжаются. Митингующие, как и раньше, забрасывают милицию камнями и “коктейлями Молотова”, а та, в свою очередь, применяет шумовые и слезоточивые гранаты.
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