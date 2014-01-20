На Грушевского подходят новые отряды спецназовцев

14:30, 20 января 2014
Политика
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К месту противостояния митингующих и милиции на улице Грушевского в центре Киева подходят новые отряды спецназовцев.

Стрелки спецподразделения милиции

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители спускаются по улице Институтской.

Часть из них располагается непосредственно возле места столкновений, другие отправились в сторону стадиона “Динамо” имени Валерия Лобановского. Пока что особых действий они не предпринимают. Конечная цель прибытия дополнительных сил милиции неизвестна.

Стычки между митингующими и спецназовцами продолжаются. Митингующие, как и раньше, забрасывают милицию камнями и “коктейлями Молотова”, а та, в свою очередь, применяет шумовые и слезоточивые гранаты.

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