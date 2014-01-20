Переговоры власти и оппозиции являются позитивным шагом вперед - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон сказала перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы следим очень пристально за событиями в Украине в последние несколько дней. Я вижу, что Президент Янукович собирается говорить с лидерами оппозиции. Я надеюсь, что это позитивное движение вперед," сказала Эштон.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу с участием представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса.

Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.

19 января около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского в центре Киева после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.