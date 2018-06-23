Майдан-2014: Крещение кровью

Начало восьмого Народного Вече 19 января, в рамках акции протеста против политики, проводимой действующей властью, выглядело почти так же уныло, как все митинги «Вставай, Украина!». Причиной тому – уникальная способность лидеров оппозиции два месяца сводить протестные настроения украинцев к песням, пляскам и принятиям очередных пустых резолюций.

Минувшее воскресенье не обещало стать исключением: встретив полдень традиционным молебном и исполнением гимна страны, лидеры оппозиции и общественные активисты начали свои выступления. Впрочем, за время новогодних каникул риторика главных спикеров не изменилась. Зато значительно изменились настроения граждан.

Так, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок призвал граждан продолжить пикетирование и блокирование зданий действующей власти, а также призвал к формированию народного правительства, народных местных председателей, а, чтобы легитимизовать этот процесс, начать сбор подписей на Майдане. «Вот это наши дальнейшие действия», - сказал Тягнибок.

Учитывая же выступление следующего спикера – главы фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка – митингующие услышаны не были. Во-первых, Арсений Петрович призвал участников Народного Вече провести народное шествие 22 января, в день Соборности Украины.В свою очередь, лидер УДАРа Виталий Кличко объявил незаконными все документы, принятые Верховной Радой 16 января и заявил о необходимости досрочных президентских выборов, которые должны проводиться «честно и прозрачно». Кроме того, он сообщил активистам Майдана, что в понедельник, 20 января, лидеры оппозиционных фракций будут собираться и требовать от президента услышать людей. Сами же люди попытались сделать все, чтобы их услышали хотя бы представители оппозиции. Во время выступления Виталия Кличко активисты Майдана начали скандировать: «Ли-де-ра, ли-де-ра!».

Во-вторых, начал сыпать старыми банальностями о необходимости перехода власти к народному совету, важности голосования о недоверии и отставке президента, и формировании новой Конституции, обещаниями не оставить Киев без горсовета и мэра…

После того, как он заявил о необходимости создать народное правительство, которое будет способно привести Украину в Европейский Союз, народ не выдержал и освистал спикера. Пришлось выкручиваться, но получилось еще хуже. Вместо того, чтобы услышать людей и определиться хотя бы с номинальным лидером Майдана, способным координировать действия участников акции протеста, Яценюк, по-своему, дал ответ на вопрос относительно лидера сопротивления. «Здесь есть лидер. Это – украинский народ. И как только кто-то превратит наше мирное сопротивление в борьбу за лидерство между политиками, я объявлю его провокатором», - сказал он и добавил, что любой из тех, кто призывает к штурму административных зданий, является провокатором.

Но отсутствие лидера Майдана и четкого плана действий для людей, которые мерзнут на улице уже два месяца, привело к резкой радикализации настроений украинцев. Последней каплей для народного терпения стало нудное зачитывание одним из лидеров «Батькивщины» Александром Турчиновым очередной резолюции. «Діємо? Діємо!», - стали раздаваться выкрики с площади. И люди начали действовать.

Кому первому в голову пришла мысль пойти на штурм пустующей до 4 февраля Верховной Рады, доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом: именно к зданию парламента направились и часть активистов Автомайдана, и несколько сотен пеших участников Народного Вече. Все бы ничего, если бы в это время подходы к правительственному кварталу не были перекрыты сотрудниками правоохранительных органов и спецподразделений в несколько кордонов. Стычка была неизбежной. И она произошла.

Первые несколько часов между протестующими и «заслоном» шла «перепалка» дымовыми и газовыми шашками, брусчаткой и мелкими стычками. Всерьез атаковать правоохранителей, лицом к лицу, митингующие не пытались. Не торопились сойтись в рукопашной и сами милиционеры. Более того, через громкоговоритель правоохранители попытались призвать митингующих к порядку. Мол, действия участников акции протеста являются противозаконными и, для их пресечения, милиция будет действовать в соответствии с законом. Видимо, как раз с тем, против которого и выступили митингующие.

Собственно, призывы к мирному урегулированию конфликта не увенчались успехом. Агрессия нескольких тысяч людей вылилась на правоохранителей в виде новой порции петард и дымовых шашек. Кроме того, участники акции протеста стали раскачивать милицейские автобусы, бить в них стекла и не чурались стычек с милицией с применением палок и дубинок. В ответ также посыпались удары дубинок, а улицу обильно застелил слезоточивый газ.

Разрядить обстановку попытались политики, но были освистаны. После этого митингующие захватили один из милицейских автобусов, попытались подвинуть им границу внутренних войск, перегораживающих улицу, а позже и вовсе его подожгли.

К этому моменту в столкновениях уже пострадало несколько десятков человек как с одной, так и с другой стороны. На Европейскую площадь, на Парковую аллею и на ул. Институтскую подъехало более десятка автомобилей «скорой помощи». Кроме того, первую помощь всем пострадавшим оказывали волонтеры-медики с Майдана. В то же время, в столичном главке милиции сообщили, что по факту массовых беспорядков в Киеве уже открыто уголовное производство по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. А также напомнили, что фиксируют происходящее на видео, так что никому не удастся избежать наказания.

Протестующих этот факт, впрочем, не испугал. Как не испугало и то, что вместе со «скорыми» к стадиону «Динамо» подтянули водомет. Действительно, применять водометы, когда на улице почти десять градусов мороза – нарушение всех международных правил. Но украинских правоохранителей это не остановило. В ответ на ледяной душ, митингующие забросали милиционеров «коктейлями Молотова».

Многочасовое противостояние на Грушевского заставило лидеров оппозиции хоть как-то, но отреагировать. Яценюк, выступая со сцены Майдана, осудил насилие, происходящее в квартале от главной площади страны. Напомнил, что за два месяца у Майдана было не много побед, но не было и поражений. А также заявил, что штурм милицейских кордонов - «это был не наш план» и призвал людей довериться оппозиции.

В то же время, Олег Тягныбок рассказал об угрозе штурма Майдана, призвал протестующих и депутатов сконцентрироваться возле баррикад и быть «максимально дисциплинированными и едиными».

А Виталий Кличко повторил мантру про досрочные парламентские и президентские выборы, пообещал «прямо сейчас» отправиться на аудиенцию к президенту страны, и был таков.

Впрочем, через несколько часов выяснилось, что в резиденции главы государства лидер УДАРа все же побывал. И даже договорился о проведении консультаций для урегулирования сложившейся ситуации в понедельник, 20 января. Пока же Кличко договаривался, Яценюк со сцены Майдана сообщил митингующим, что президент звонил ему лично и предлагал переговоры. В результате, кто бы из представителей оппозиции не был главным (или не мнил себя таковым), консультации по урегулированию политического кризиса, похоже, пройдут по сценарию Виктора Януковича. За полчаса до полуночи президент дал поручение секретарю СНБО Андрею Клюеву организовать соответствующий круглый стол. И, похоже, сам гарант Конституции, присутствовать на понедельничной встрече не будет.

А пока оппозиция начала подготовку к переговорам, в Киев подтянулись несколько десятков автобусов с «Беркутом», а Майдан «ощетинился» на баррикадах в ожидании штурма.

Между делом, милиция не стесняется стрелять в участников акции протеста резиновыми пулями и пневматикой, а в ответ получать новые порции «зажигательных» смесей. С обеих сторон – больше сотни пострадавших с переломами, ушибами, рваными ранами, отравлениями газом и контузиями.

После десяти часов противостояния, вся автотехника первого кордона милиции сожжена, сгорели также кассы стадиона «Динамо», а почти вся брусчатка начала улицы Грушевского пошла на боеприпасы.

Татьяна Урбанская