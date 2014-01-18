«Свободовцы» разослали мэрам областных центров красно-черные флаги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», сделано это было вчера для того, чтобы каждый город приобщился к всеукраинской акции единения 22 января по случаю празднования Дня Соборности.

К каждому красно-черному флагу, которые были освящены в Тернополе священниками всех конфессий традиционных украинских церквей 1 января во время празднования 105-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, члены Тернопольской городской организации ВО «Свобода» приложили листовки с призывом к мэрам поднять эти стяги в их городах в День Соборности.

Читайте также: Во Львове пройдут «мобилизационные» сборы и выезд автоколонн в Киев

«Красно-черный флаг – знамя украинского националистического движения, освободительной революционной борьбы. Цвета этого знамени символизируют красную украинскую кровь, пролитую на черную украинскую землю. Они являются отображением борьбы украинцев за право быть хозяевами на своей земле. Надеюсь, что городские головы каждого областного центра поддержат Тернопольщину и приобщатся к всеукраинской акции единения 22 января 2014 года и поднимут красно-черные стяги в своем городе и таким образом объединят всю страну патриотическим духом», – отметил председатель городской организации ВО «Свобода» Роман Навроцкий.