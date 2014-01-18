Суд перенес рассмотрение дела адвоката «Дорожного контроля» Смалия

Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Валерий Пацкан, который вместе с другими депутатами от оппозиции находятся в суде, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

«Рассмотрение дела по «техническим причинам» перенесли на 20 января. Адвокат задержанного хлопотал о замене меры пресечения Смалию на подписку о невыезде, однако суд перенесли из-за того, что Днепровское райуправление МВД не смогло доставить в зал суда задержанного», - сказал депутат.

При этом он отметил, что «во времена Януковича МВД приобрело автозаков на более чем 120 миллионов гривен, однако доставить задержанного в суд они почему-то не смогли».

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По убеждению народного депутата, судебное заседание дела одного из активистов Майдана затягивается сознательно.

Как сообщалось, Смалия задержали 9 декабря по обвинению в покушении на жизнь судьи во время рассмотрения дела активиста «Дорожного контроля» Андрея Дзиндзи.