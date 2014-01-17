Рыбак передал на подпись Януковичу закон о госбюджете на 2014 год

На сайте парламента отмечено, что закон направлен на подпись сегодня.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

Вместе с тем 16 января Верховная Рада Украины без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Заседание парламента открыл с места в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник и предложил председателю бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключения комитета со своего места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме» из-за блокирования оппозиции.

Геллер заявил, что комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета».

Справка УНИАН. Впервые проект бюджета был представлен в парламенте 19 декабря 2013 года – с нарушением всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом.

Сначала бюджет формировался на основе следующих показателей: инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП - 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

В то же время после принятия закона опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7%, доходы - 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.