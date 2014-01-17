Правозащитники обещают новые формы ненасильственного сопротивления - заявление

Об этом говорится в заявлении украинских правозащитников, опубликованном на сайте Харьковской правозащитной группы.

По мнению правозащитников, "этот Закон принят с нарушением процедуры подготовки, экспертной оценки и рассмотрения в законодательном органе страны. Закон грубо нарушает фундаментальные свободы совести, взглядов, слова, информации, собраний, ассоциаций, передвижения, право собственности и право на приватность, игнорируя тем самым соответствующие конституционные нормы и статьи Международного пакта ООН о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статью 22 Конституции Украины".

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Особое внимание правозащитники обратили на введение в законодательное поле термина "иностранный агент", который "по его содержанию несет отрицательное значение клейма на теле человека, от которого общество должно ждать угрозу, и поэтому такая организация подлежит агрессивному социальному остракизму, изгнанию и уничтожению".

"Все эти глупые и недальновидные действия со стороны правящей коалиции имеют одну цель - выиграть выборы-2015. Вот почему уже сегодня эта коалиция мобилизовала для борьбы с Майданом криминальные силы и ставит под свои знамена организации с черносотенной идеологией погромщиков. Эти браконьеры украинского сообщества сегодня приняли на прицел общественные организации, которые без каких-либо затрат средств государственного бюджета создают рабочие места и производят значительную долю валового внутреннего продукта.

И вот почему общество вынуждено будет переходить к новым формам ненасильственного сопротивления", - сказано в заявлении.

Под заявлением подписались Николай Козырев, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, Аркадий Бущенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека и Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы.