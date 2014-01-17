Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части ожидается небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

На остальной территории будет идти мокрый снег и дождь, ночью в большинстве северных областей и в Закарпатье, днем в восточной части местами сильные осадки, местами гололед и налипание мокрого снега; температура ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье 2-7° тепла, в Черниговской и Сумской областях ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах страны, кроме Юга, будет гололедица.

Ветер будет преобладать юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет идти снег с дождем. На Киевщине ночная температура 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В г. Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, в ближайшие дни в Украине начнется постепенное похолодание, однако наиболее низкая температура воздуха в стране ожидается в конце января - начале февраля.