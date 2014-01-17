Кличко заявляет, что власть не сможет помешать ему баллотироваться в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая со сцены Евромайдана.

”Сегодня Центральная избирательная комиссия обратилась в Конституционный Суд относительно разъяснения нормы о 10 годах проживания в Украине кандидатов в президенты. Это обращение касается лично меня. Власть делает все, чтобы уничтожить основного конкурента Януковича. Они боятся. Я хочу подчеркнуть - не удастся. Никаких правовых оснований для этого нет. Они меня не запугают, и каждого из вас также не запугают”, - отметил Кличко.

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Также он добавил, что за законами, которые сегодня приняло парламентское большинство в парламенте, стоит лично Президент Виктор Янукович, добавив, что в связи с этим главная цель Майдана - смена власти и свержения ”режима Януковича”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, ЦИК направила в Конституционный Суд представление относительно норм Основного Закона относительно проживания на территории Украины кандидатов в народные депутаты и кандидатов в президенты в течение последних нескольких лет перед баллотированием.