Рада ужесточила ответственность за угрозы или избиение милиционера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня законе «О внесении изменений в Закон Украины ”О судоустройстве и статусе судей” и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан».

Изменениями к статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины устанавливается, что угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также его близких родственников или членов семьи (раньше норма о членах семьи отсутствовала) в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - карается исправительными работами сроком до 2 лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы сроком до 4 лет (раньше - лишением свободы на тот же срок).

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Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа, его близким родственникам или членам семьи побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (раньше - ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа, его близким родственникам или членам семьи тяжелого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Также статьей 347 определяется, что умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа, его близким родственникам или членам семьи, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - караются арестом сроком до 6 месяцев или лишением свободы сроком до 5 лет (раньше - штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 5 лет).