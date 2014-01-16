ВР ввела штрафы за невыполнение требований должностных лиц СБУ

Об этом говорится в принятом сегодня Законе «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан».

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется статьей 188-43, в соответствии с которой невыполнение законных требований должностных лиц СБУ, а также создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушение, предусмотренное частью первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.