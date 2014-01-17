В Европарламенте обсудили ситуацию в Украине и отправляют делегацию в Киев

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил депутат Европарламента от Польши Павел Коваль, добавив что делегация Европарламента в составе двенадцати евродепутатов посетит Украину 26-29 января.

”Мы обсудили Украину и ситуацию в ней. Решено направить высокую делегацию, которая будет последней из этой каденции европарламента. Она будет иметь встречи и с оппозицией, и с властью. Думаю, будет встреча с Президентом Януковичем. Я также предложил, чтобы мы встретились с представителями украинских церквей”, - сказал Коваль.

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”Но тема санкций на заседании комитета не рассматривалась. Прозвучало это в словах одного-двох евродепутатов, но санкции не обсуждались, эта тема не получила широкого обсуждения”, добавил Коваль.

Чешский евродепутат Любор Ручек на заседании комитета призвал украинскую власть воздержаться от применения силы против участников Евромайдана.

”Мы - с людьми, которые выходят на демонстрации с поддержкой более тесных связей с ЕС. Мы поедем в Украину с призывом - в демократическом государстве политическая цель может достигаться лишь диалогом и сотрудничеством”, - сказал Ручек.

”В демократии все имеют право свободно высказывать свои мнения. Наоборот, насилие приводит к более глубокой поляризации общества”, - добавил он.

Польский евродепутат Кшиштоф Лисек подчеркнул важность ведения Евросоюзом диалога не только с украинской оппозицией, но и с властью.

”Украину все еще хотят видеть среди государств, которые хотят тесного сотрудничества с ЕС. Для этого нужна воля не только оппозиции и народа, но и власти. То же мы бы хотели спросить у украинской власти и у Президента, каким они видят будущее своего государства”, - сказал Лисек.