Закон о заочном уголовном производстве принят с целью осудить Тимошенко - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, выступая со сцены Евромайдана.

”Они приняли сегодня закон против основного конкурента Виктора Януковича - Юлии Тимошенко. Этот закон теперь позволяет, как в 1937 году, несмотря на пребывание Тимошенко в больнице, судить ее дальше по надуманным обвинениям, и из-за страха перед ней давать по 7, по 10 лет”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он заявил, что принятые сегодня законы не станут препятствовать проведению акций протеста.

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”Они приняли закон, что нельзя ездить по 5 машин. Будем ездить по 4. Они приняли закон, что нельзя носить каски. Будем носить их с собой, а если надо - наденем в нужный момент. Они приняли закон, что нельзя писать правду в Интернете. Мы будем делать самиздат и раздавать его миллионными тиражами. Они приняли закон, что нельзя осквернять большевистские памятники. Они сами попадают”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Таким образом, был принят ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.

В частности, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно заочного уголовного производства), которым судам была предоставлена возможность рассматривать дела в отсутствие подсудимых и их адвокатов.