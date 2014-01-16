Бжезинский: Путин выдает свою необразованность, когда говорит, что россияне и украинцы - единый народ

Бывший советник президента США Збигнев Бжезинский в своем выступлении заявил, что президент России Владимир Путин любит говорить, что украинцы - это россияне. Но нынешняя Украина имеет корни Киевской Руси, полноценной европейской единицы тех времен. Именно украинцы являются источником рутенской, а следовательно и российской идентичности, передает Голос Америки.

Бжезинский считает, что Путин мешает европейскому пути России и его проект провалится.

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"Национализм - это очень заразная социальная сила. Как только он освобожден, его нельзя загнать обратно. То, что мы видим в Украине - это подъем... Украинцы чувствуют себя украинцами. Поэтому Путин только выдает свою необразованность, когда говорит, что россияне и украинцы - это единый народ", - заявил бывший советник.

Он также отметил, что Янукович боится честных выборов, которые могут состояться при условии присоединения Украины к ЕС, потому что проиграет.

Также Бжезинский подчеркнул, что все оппозиционные лидеры не могут баллотироваться в президенты одновременно, кто-то должен пожертвовать своими амбициями.