Петиция об освобождении Тимошенко на сайте Белого дома собрала сто тысяч подписей
09:16, 15 января 2014Политика
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Петиция на сайте Белого дома с просьбой использовать все "возможные легитимные средства", чтобы освободить заключенную экс-премьера Украины Юлию Тимошенко набрала более 100 тысяч подписей
Петиция об освобождении Тимошенко набрала сто тысяч подписей
По состоянию на 9:00 утра 15 января по Киеву под петицией подписалось 105 970 человек.
Согласно правилам размещения обращений на сайте, петиция, набравшая за месяц сто тысяч подписей, может быть рассмотрена администрацией президента США Барака Обамы.
Петиция об освобождении Тимошенко была создана 20 декабря.
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