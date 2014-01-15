Петиция об освобождении Тимошенко на сайте Белого дома собрала сто тысяч подписей

По состоянию на 9:00 утра 15 января по Киеву под петицией подписалось 105 970 человек.

Согласно правилам размещения обращений на сайте, петиция, набравшая за месяц сто тысяч подписей, может быть рассмотрена администрацией президента США Барака Обамы.

Петиция об освобождении Тимошенко была создана 20 декабря.