Дело закрыто: один из "пропавших на Майдане" активистов никогда не существовал

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, после получении заявления об исчезновении гражданки по имени Инна Григорян информация о ее розыске была проработана всеми территориальными подразделениями МВД. Во время проверки правоохранители установили, что человека с такими персональными данными не существует. Уголовное производство было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения.

Еще один из исчезнувших – житель Винницкой области, как отметили в ведомстве, покинул свое местожительство еще летом, то есть задолго до событий на Майдане Незалежности. Розыск гражданина был инициирован работниками милиции Винницкой области. Поиск этого гражданина как одного из участников Евромайдана обусловлен тем, что его жена при просмотре телевизионных новостей о событиях на Майдане Незалежности увидела человека, похожего на ее исчезнувшего мужа.

Как отметили в ведомстве, также продолжается поиск 15-летнего парня из Черкасской области, относительно которого также поступило сообщение от матери, а милиционеры получили информацию о том, что он жив, и может находиться в Киеве.

“Работники подразделений уголовного розыска и других служб направляют максимум усилий на розыск лиц, относительно которых поступили заявления об их исчезновении. Каждый факт исчезновения человека расценивается нами как чрезвычайное событие, поэтому открытие уголовного производства с квалификацией «умышленное убийство» позволяет применить весь необходимый комплекс розыскных мероприятий. После установления местонахождения лица это уголовное производство подлежит закрытию”, – отметил начальник отдела Департамента уголовного розыска МВД Украины Роман Крилевич.

В МВД напомнили, что, по состоянию на 4 декабря, в органы внутренних дел поступили сообщение об отсутствии без вести 34 человек. На протяжении 5 декабря правоохранители установили местонахождение 23 человек. По состоянию на 11 декабря, в розыске оставались 8 человек.