Во Франции зарегистрировано около 7 тыс однополых браков

Такие данные приводит французский институт статистики Insee, передает РИА Новости.

За период с мая 2013 по январь 2014 года во Франции состоялось 238 тысяч бракосочетаний, семь тысяч из которых пришлись на гомосексуальные пары. Что касается распределения по половому признаку, то три из пяти сочетавшихся браком однополых пар являются союзами двух мужчин.

Пик однополых свадеб пришелся на сентябрь прошлого года, когда было заключено 1,5 тысячи гомосексуальных союзов.

Легализация однополых браков — одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда. Обсуждение закона, легализующего брачные союзы между людьми одного пола и позволяющего таким парам усыновлять детей, было встречено массовыми акциями протеста, в ходе которых на улицы французских городов выходили сотни тысяч человек. Несмотря на протесты, закон был благополучно проведен через парламент, а 29 мая в Монпелье прошло первое бракосочетание двух мужчин.