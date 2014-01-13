В США неизвестный захватил заложников в супермаркете

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, у преступника при себе оружие, и он угрожает убить одну из заложниц.

На место происшествия прибыли наряды полиции. Прилегающие к супермаркету улицы перекрыты, из расположенного через дорогу ресторана быстрого питания "Макдоналдс" эвакуированы все посетители.

Сколько именно человек находятся в заложниках, пока неизвестно.