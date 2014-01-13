В США неизвестный захватил заложников в супермаркете
19:21, 13 января 2014Политика
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Неизвестный мужчина захватил заложников в небольшом супермаркете в американском городе Денвер (штат Колорадо).
В США захватили заложников / Фото : gorod48.ru
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, у преступника при себе оружие, и он угрожает убить одну из заложниц.
На место происшествия прибыли наряды полиции. Прилегающие к супермаркету улицы перекрыты, из расположенного через дорогу ресторана быстрого питания "Макдоналдс" эвакуированы все посетители.
Сколько именно человек находятся в заложниках, пока неизвестно.
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