Омбудсмен призывает митингующих и власть решать конфликты в рамках закона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, об этом говорится в заявлении омбудсмена.

«Призываю общественных активистов и участников мирных акций протеста прислушиваться к словам представителей «Автомайдана», в которых речь идет о том, что каждый человек должен быть защищен от посягательств на свою жизнь, здоровье или личную свободу, и во время участия в протестных акциях пользоваться исключительно законными путями разрешения конфликтных ситуаций», - отмечается в заявлении.

Лутковская добавила, что события, которые происходили 10 декабря этого года возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области и впоследствии возле Святошинского районного отдела милиции, заставляют ее еще раз напомнить и представителям власти, и участникам массовых акций, что Конституция Украины признает жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство наивысшей социальной ценностью.

«Каждый имеет право на уважение к его достоинству, и никто не может подвергаться обращению, унижающему его достоинство. Никто не может претерпевать вмешательство в свою личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Независимо от того, это представитель правоохранительных органов, прокурор, судья или общественный активист», - подчеркивает Лутковская.

Омбудсмен отмечает, что установление в Украине европейских стандартов в сфере защиты прав человека было провозглашено среди главных целей мирного собрания «Евромайдан».

К сожалению, отмечает Лутковская, отдельные действия активистов и участников массовых акций не только не соответствуют провозглашенным целям мирного собрания, но и прямо противоречат европейским принципам в сфере защиты прав человека. «А определенные массовые акции в рамках «Евромайдана» вовсе не соответствуют европейским критериям «мирных собраний»», - сказала Лутковская.

Она также отмечает, что одним из ключевых прав человека согласно Европейской конвенции по правам человека является право на приватность. «Распространение в сети Интернет персональных данных лица без его согласия, а тем более распространение персональных данных членов его семьи и детей является недопустимым и не соответствует европейским стандартам в сфере защиты прав человека», - говорится в заявлении.