Один из погибших на озере Сиваш охотников был депутатом ПР из Днепропетровской области

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Херсонской области.

По его информации, трое охотников - 61-летний неработающий житель Херсона, а также, 45-летний и 51-летний братья, уроженцы Грузии, жители Днепродзержинска Днепропетровской области - приехали к знакомому в село Стрелковое на Арабатской стрелке, чтобы поохотиться на острове Папанина.

11 января они вышли на охоту по озеру Сиваш на пластиковой моторной лодке. В тот же день, в Генический райотдел милиции поступило сообщение, от местных жителей о том, что они обнаружили перевернутую лодку, начались поиски пропавших. В 20:50 на Арабатской Стрелке в районе села Стрелковое в озере Сиваш были найдены тела всех троих погибших.

По данным источника, старший из погибших братьев - депутат Днепродзержинского городского совета (от Партии регионов) 6 созыва Днепропетровской области, Арташ Чобанян. Он работал заместителем директора местного вещевого рынка. Младший брат был частным предпринимателем.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти – утопление.

В Единый реестр досудебных расследований внесены данные уголовного производства по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Проводится проверка.

В пресс-службе облУМВД в Херсонской области информацию о личности погибших охотников не комментируют.

Как сообщал УНИАН, недалеко от с. Стрелковое Генического района Херсонской области на озере Сиваш утонули три человека. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту. Перевернутая лодка и тела погибших найдены и подняты из воды.