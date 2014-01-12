Кличко: следующим этапом борьбы Майдана станет Всеукраинская забастовка
Лидер партии ”УДАР” Виталий Кличко следующим этапом борьбы Майдана назвал Всеукраинскую забастовку.
Об этом политик заявил, выступая на Народном Вече на Майдане в воскресенье.
«Сейчас мы организуем Всеукраинскую забастовкау. Сначала предупредительную – краткосрочную. Если власти нас не услышат - она продлится намного больше. Это непростая кропотливая работа. Но мы ее сделаем. И власти боятся этого», - сказал Кличко.
Он отметил, что власти прибегают к провокациям и запускают дезинформацию с нереальными датами о начале забастовки и запугивают людей на местах.
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Лидер ”УДАРа” отметил, что о дате забастовки будет сообщено в ближайшее время, когда завершится подготовительная работа.
Кличко подчеркнул, что каждый день на Майдане - это шаг к победе.
«Власти сегодня делают все, чтобы расколоть страну. Они делают все, чтобы расколоть Майдан. Делают все, чтобы люди не объединились. И когда мы сегодня стоим здесь, они очень нервничают и волнуются. Они не ожидали, что Украина восстанет», - сказал политик.
Он призвал всех митингующих распространять правду о Майдане, поскольку власти «через подконтрольные карманные СМИ распространяют много лживой информации и ложных слухов».
«Люди доверяют друзьям и знакомым. Общаетесь со своими соседями, родственниками, знакомыми. Расскажите правду о Майдане, за что мы стоим. Мы должны сделать так, чтобы к нам присоединились все украинцы, кому не безразлично наше будущее», - подчеркнул лидер” УДАРа”.
Кличко подчеркнул, что изменить страну можно будет только после смены власти. Именно поэтому ”УДАР” требует проведения досрочных выборов президента и парламента.
«Мы будем бороться, и в этой борьбе мы победим», - отметил Кличко.