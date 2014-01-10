Автомайдан поехал к дому командира "Беркута"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге активист Автомайдана Дмитрий Булатов.

Он отметил, что село, в котором проживает Антонов, находится на расстоянии 130 км от Киева.

Булатов также сообщил, что участники Автомайдана и дальше будут продолжать акции и выезжать к домам тех лиц - представителей власти, которые нарушают законодательство Украины, оказывают давление на мирных протестующих.

Булатов отметил, что информация, которую вчера была распространено МВД, не соответствует действительности, в частности, акции возле дома, в котором якобы проживает министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

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Он подчеркнул, что никто не извинялся перед человеком, который представляется как владелец дома, "потому что нам не за что извиняться".

Активист отметил, что состоялся разговор, в ходе которого было сказано, что участники Автомайдана будут продолжать ездить "столько, сколько мы будем считать нужным".

Он отметил, что участники Автомайдана не участвуют в акциях вандализма и, наоборот, удерживают от таких действий тех провокаторов, которые присоединяются к Автомайдану.

Булатов отметил, что такой ответ устроил владельца дома, и он сказал, что написал заявление, что не имеет претензий к участникам Автомайдана.

В то же время Булатов подчеркнул, что дело не закрыто, и активистов Автомайдана продолжают вызывать на допросы по этому делу.

Справка. И.о. командира 3-й роты Беркута Евгений Антонов был опознан на фотографиях вскоре после штурма Евромайдана и АП. Антонова, в частности, обвиняли в личном избиении фотографа Reuters Глеба Гаранчича. По некоторым данным, "беркутовец" живет не в Житомирской области, а в общежитии киевского полка Беркута.